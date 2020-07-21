زعيم كوريا الشمالية يحث المواطنين على أكل السلاحف

21 يوليه 2020 - 05:14 م

طالب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، شعبه بتناول لحم السلاحف في ظل نقص المواد الغذائية، منذ إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



يأتي هذا في ظل تقارير تتحدث عن نقص في المواد الغذائية الأساسية في كوريا الشمالة؛ مثل الأرز والذرة والفواكه واللحوم والأسماك.



وتلقي الحكومة باللوم على عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على سعي النظام للحصول على الأسلحة النووية.



ولمعالجة الأزمات التي تلوح في الأفق، بدأ العلماء أيضًا يدعون إلى تناول حبوب التخسيس للحد من الإفراط في تناول الطعام والسمنة في ما يطلق عليه "الأسلحة النووية قبل التغذية".



وتم إعطاء المواطنين تلميحات حول ما يجب أن يأكلوه وسط النقص. ونشرت الحكومة الكورية أنه "منذ أقدم العصور، تم استخدام السلاحف في صنع الأطعمة نظرًا إلى طعمها اللذيذ ووفرتها. فهي تحوي العديد من المواد المغذية، بما فيها البروتين، والأحماض الآمينية الضرورية، والفيتامينات الفعالة لمعالجة التهاب الكبد، والضغط، وأمراض أخرى، كما أن دمها، ودرعها، وعظمها تستخدم على نطاق واسع كعناصر في صنع الأدوية".



وأضافت الحكومة أن دم السلاحف يكون فعالاً بصورة خاصة في علاج مرض السكري والأطفال الضعفاء، وينصح بأكل السلاحف نيئة أو مطبوخة.



ويواجه اقتصاد كوريا الشمالية واحدة من أسوأ السنوات في التاريخ الحديث. وفي عام 2016، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية حيث أوقفت معظم طرقها التجارية باستثناء تلك التي مع الصين.

وتوصي النصيحة غير التقليدية أيضًا بشرب شاي التخسيس الذي طوره الأطباء الحكوميون والذي من المفترض أن يترك المستخدمين "يشعرون بالشبع" بينما يؤدي إلى فقدان الوزن بمقدار 10 كجم في 40 يومًا.



وقال مخترع الشاي ري نام: "يمكن الآن للأشخاص البدينين تقليل الوزن بسهولة، بمجرد أن يصعب عليهم تحمله".



يأتي هذا فيما لا يزال الزعيم السمين كيم جونج أون مشهورًا بشهيته الشديدة.



وادعى الطاهي السابق في الاستبداد كينجي فوجيموتو أنه كان يتباهى ذات مرة بأنه يستطيع لصق 10 زجاجات من النبيذ أثناء الوجبة. كما يتناول الجبن وفطيرة الأوز ولحم البقر الدهني.



وتعاني أنحاء كوريا الشمالية خلال أزمة فيروس كورونا من أزمة غذاء، إذ تقدر الأمم المتحدة - أن 40 بالمائة من السكان يعانون من سوء التغذية.



وقالت الأمم المتحدة في تقرير حديث: "إن عددًا متزايدًا من العائلات يأكل مرتين فقط في اليوم، أو يأكلون الذرة فقط، وبعضها يتضور جوعًا".



وفي الوقت نفسه، ظهرت مخلوقات شبيهة بالديدان تم الإبلاغ عنها في إمدادات المياه.



وتلقى المسؤولون ما يقرب من 600 شكوى من العثور على مخلوقات تشبه اليرقات.

