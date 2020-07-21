هجوم ناري من وكيل الأزهر على صفحات الغش

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إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء بعض لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى بمحافظة المنوفية حيث تفقد بغض لجان مركز الباجور وسرس الليان بالمنوفية واطمأن على سير لجان الامتحانات وسط حالة من الهدوء بين الطلاب خلال مادة البلاغة اليوم.

اطمأن وكيل الأزهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان من التباعد بين الطلاب ولبس الكمامات وتوفير وسائل التعقيم والتطهير داخل اللجان والاطمئنان على كافة الأمور التى تمنح الطلاب الاستقرار والامن والسلامة أثناء الامتحانات. 

شدد وكيل الأزهر خلال تفقده اللجان على أن الصفحات التي تروج للغش هي الأخطر على مستقبل الطلاب، لأنها تخدعهم وتنشر امتحانات السنوات الماضية مما يؤثر على الطلاب لاعتمادهم عليها وترك المذاكرة .

أكد عباس على أن الغش آفة خطيرة على المجتمع، كما أنه يؤثر على الطلاب الذين يذاكرون طوال العام، مما يتساوى من ذاكر بمن لم يذاكر وهذا ليس فيه أي عدل.

من جانبه توجه وكيل الأزهر بالشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على دعمه المستمر لهم والسماع لمطالبهم والتوجيه بتنفيذها، كما أشاد الطلاب بالامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط.

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