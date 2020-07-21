هذه الأمور يستحب فعلها في الشعر الأوائل من ذي الحجة

نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية ثواب الإكثار من الأعمال الصالحة وأنه من السنة والمستحب كثرة عمل الخير والاعمال الصالحة فى العشر الأوائل. ويأتى أهمها:





1- المحافظة على الصلاة فى أوقاتها

2- الصدقة من أعظم القربات التى لها فضل عظيم فى أيام العشر الأوائل من شئ الحجة

3- سنة الأضحية

4- بر الوالدين

5- صلة الأرحام

6- التوبة والاستغفار

7- كثرة قراءة القرآن

وأضافت أن أيام العشر الأوائل هى خير أيام الدنيا وهى نفحة من الله تبارك وتعالى على عبادة ليعينهم على طاعته وعبادته ويغفر لهم ويرحمهم ويعينهم على التقرب إليه وهذا من رحمة الله على عبادة لذا جعل الله تلك الأعمال والمواسم تقربا إليه ومغفرة لعبادة من كثرة الذنوب ومن أعظم مواسم الخيرات أيام العشر الأوائل ففيها موسم الحج وأعظم شعائر الإسلام وفيها يوم عرفة خير يوم ولابد أن تعيش القلوب شعائر تلك الأيام لابد أن تعظم القلوب الأشياء التى عظمها الله .





وأشارت إلى أن خير الناس من يعظم شعائر الله من يعبد الله ويتقه فى تلك الأيام المباركات التى تتضاعف فيها الأعمال ” ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ” فعلى كل إنسان أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة وأن يعمل أى أعمال تكون سببا فى تقربك من الله