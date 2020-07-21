الأردن يسجل 46 إصابة جديدة بـ"كورونا" والسبب سوريا

21 يوليه 2020 - 03:37 م

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1113 إصابة، بعد أن سجل صفر إصابات.

وأضاف جابر، أن 44 حالة من الحالات قادمة من سوريا، وحالتين من فنادق الحجر .

وتشير الأرقام القادمة من سوريا أن الوضع هناك ربما يكون أشد خطورة نظرا لأن البلد المحاصر لا يقدر على إجراء كميات كبيرة من الفحوصات الخاصة بتحديد المرضى .

وأوضح أن الأردن سجل أيضا، 6 حالات شفاء .

وأعلنت سوريا أمس عن تسجيل أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا وكذلك بعدد الوفيات فيه .

وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522 إصابة .