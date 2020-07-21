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فنانة شابة تصدم الجميع وتعلن اعتزالها الفن.. والسبب!

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جوي خوري
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فنانة

اعتزال

صدمة

جوي خوري

صدمت الفنانة اللبنانية، جوي خوري، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بإعلان اعتزالها التمثيل بعد مسيرة فنية دامت 12 سنة .

ونشرت جوي خوري، عبر حسابها على موقع "تويتر" :" 12 سنه وراء و قدام الكاميرا، حلوين ومرين… قررت اليوم ودّع مشواري التمثيلي المتواضع. أنا بشكركم على محبتكم ودعمكم خلال السنين يلي مرقت، مضيفة ”بس يصير شغفك هوي شغلك ومصدر عيشك بتتغير نظرتك وعلاقتك في. كرمال ضل حبّ التمثيل قررت بعّد عن الشغل في ".

واكتفت الفنانة الشابة، بإعلانها الاعتزال وهي في أوج شهرتها، دون إيضاح ملابسات قرارها .

يذكر أن خوري (32 عامًا) بدأت مسيرتها الفنية خلف الكاميرا، قبل أن تصير في مواجهتها من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات تلفزيونية، أبرزها ”عشق النساء“ و“علاقات خاصة“ وكان آخرها مسلسل ”الساحر“ في رمضان 2020.


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