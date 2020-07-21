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جولات جديدة للسياحة لتنشيط السياحة الداخلية

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تنشيط السياحة الداخلية
تنشيط السياحة الداخلية

متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة الداخلية

  في ضوء الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية والتراث والفنون التي تزخر بها مصر، استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية عدد من الزائرين من مختلف الفئات العمرية، فى جولة نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار مبادرتها "إسكندرية في عيوننا".

وخلال الزيارة استمتع الجمهور بالعرض المتحفي للقطع الأثرية وما يحتويه من قطع نادرة وفريدة، كما قاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بالمتحف وعمارته.

كما قامت الهيئة بتنظيم جولة لمقبرة كوم الشقافة وعمود السوارى بالإسكندرية.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الزيارة تنظمها الهيئة ضمن الجولات التى من المقرر أن تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس بالتعاون مع نادي الروتاري بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وسوف تتضمن زيارة مجموعة من المناطق الأثرية منها منطقة كوم الشقافة.

وفى سياق متصل، قامت أيضا الهيئة بالتعاون مع مؤسسة "أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة" بتنظيم جولة سياحية للأطفال من ذوى القدرات الخاصة لزيارة قصر البارون امبان بمصر الجديدة،حيث بدأت الزيارة بقيام الأثريين بالقصر بتعريف الأطفال بتاريخ ومحتويات القصر.

وخلال الفعالية وجهت الدكتورة سهير عبد القادر – رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، الشكر لوزارة السياحة والآثار على إتاحة الفرصة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لزيارة قصر البارون كمعلم هام من معالم القاهرة الحديثة ، كما قامت بتوجيه الشكر للقائمين على إدارة القصر لحسن الاستقبال وتقديم التسهيلات اللازمة لهم أثناء الزيارة.

وفى نهاية الجولة قامت إدارة القصر بإهداء الأطفال مجموعة من الهدايا التذكارية، وتم التقاط الصور التذكارية معهم.


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