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الأهلي يُرسل قيمة صفقة طاهر محمد طاهر على دفعتين

الرياضة

قناة الأهلي
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متابعات- الدويني فولي

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صفقة

الاهلى

المقاولون

طاهر محمد طاهر

اتفق النادي الأهلي مع إدارة المقاولون العرب، على تقسيط قيمة صفقة التعاقد مع الجناح الشاب طاهر محمد طاهر على دفعتين.

وينص  الاتفاق  على سداد الدفعة الأولي في شهر أكتوبر المقبل وهي 10 ملايين جنيه، فيما سيتم سداد الدفعة الثانية والأخيرة وهي 10 ملايين أيضًا في شهر مارس من العام المقبل، خاصة بعد تأخير انتهاء الموسم الحالي وامتداده لنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري علي أقل تقدير.


ووقع طاهر محمد طاهر علي عقود مع القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات، بناء علي رغبة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، ليكون أولى صفقات الأهلي في الموسم الجديد، وجاء التعاقد مع اللاعب تحسبًا لرحيل رمضان صبحي إلى الاحتراف الأوروبي مرة أخرى.

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