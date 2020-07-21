» قرار جديد لـ " محمد رمضان " عن مسلسل " أحمد زكي"

21 يوليه 2020 - 01:59 م

أعلن الفنان محمد رمضان أنه تم تأجيل تصوير مسلسل " الأسطورة" والذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي .

وأشار "رمضان" في تصريحات صحفية إلي أنه تقرر تأجيل المسلسل بسبب مشاكل مع ورثة " أحمد زكي" حتى يتم التفاوض معهم ،لافتا إلي أن رمضان القادم سيقدم مسلسل جديد باسم " موسي " .

جدير بالذكر أنه قد أثير جدل كبير في الوسط الفني وعلي مواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلن محمد رمضان أنه سيؤرخ حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل يعرض في رمضان .