» الزمالك يخضع لمسحة كورونا اليوم قبل مواجهة الطلائع

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الزمالك

الطلائع

فيروس كورونا

مسحة

يخضع في الثانية ظهر اليوم، الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مسحة كورونا للاطمئنان على جاهزية اللاعبين وسلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي الأفراد.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب وفق الخطة التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الكروي.


ويخضع اللاعبون لمسحة كورونا اليوم حيث قام الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق بإجراء المسحة مرتين بالقاهرة قبل انطلاق معسكر برج العرب وأجريت الثالثة في مقر الإقامة الحالي قبل إجراءات اليوم.




وشهدت المسحة الثالثة للفريق سلبية جميع العينات التي تم الحصول عليها من اللاعبين حتى أصبح عناصر الفريق بالكامل جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية بمن فيهم الثنائي المنضم حديثًا مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق.


ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة مساء غد "الأربعاء" على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف منافسات دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.



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