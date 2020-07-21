» الري: الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات للمياه بعيدًا عن سد النهضة

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سد النهضة

الرى

إم بي سي مصر 2

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن اجتماع عقدته الوزارة لبحث الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، معقبا: "نستهدف تنمية الموارد المائية".

وأعلن "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن هناك توسع في تنفيذ محطات تحلية المياه، حيث سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير كمورد للمياه.

 وتابع :" الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات للمياه بصرف النظر عن وضع ملف سد النهضة".

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

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