"ده تخلف.." الجندي يُعلق على تنمر المايوه الشرعي

21 يوليه 2020 - 01:32 م





علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على واقعة التنمر على مرتديات المايو الشرعي في الساحل، قائلا: " الخطاب العلماني السلفي متطرف ومتخلف، يدافعون عن حق الناس في الفجور ولا يدافعون عن حق الناس في دخول المساجد".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "بالرغم من كل هذه الحملات ما زال لدى الناس متمسكين بأخلاقياتهم ودينهم"، معقبًا: "هذا تمسك بالإنسانيات في المقام الأول".



وتابع: "لفت إلى أن جميع الأنبياء اشتركوا في حديث واحد وهو "إن لم تستحِ فاصنع ما شئت"، مردفًا: " للأسف المنحلين صوتهم أصبح عاليًا بسبب كثافة استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي".

