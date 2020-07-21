» قوات إسرائيلية تهدم مركز فحص لفيروس كورونا في مدينة الخليل

21 يوليه 2020 - 12:11 م

أقدمت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على هدم مركز فحص كورونا، يقع على مدخل مدينة الخليل والذي كان من المفترض أن يقدم خدمات الفحص السريع وتخفيف الضغط عن المستشفيات في المحافظة.







