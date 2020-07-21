إعلامي: ياريت القوات المسلحة تقولنا نساعدها إزاي

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أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن المواطنين في المنازل لديهم حالة من الوطنية غير عادية في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أنهم مستعدون أن يضحوا بأي شيء فداء لوطنهم".

وطالب "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، الشئون المعنوية للقوات المسلحة بضرورة استغلال الحالة الوطنية الرائعة الموجودة في الشارع المصري الأن.

وتابع:"ياريت القوات المسلحة تقولنا نعمل إيه ونساعدهم إزاي، ياريت ميحرموناش إننا نقوم بدور إحنا كمان، اليوم نتحدث عن تحرك عسكري خارج حدود الأراضي المصرية لمواجهة أي عدوان علي حدودنا الغربية ".

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