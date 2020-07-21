» فنانة شهيرة تُعلن شفائها وعائلتها من فيروس كورونا

أعلنت المطربة رحمة، شفائها وأسرتها من فيروس كورونا المستجد، بعد معاناة معه لمدة 6 أسابيع منذ عيد الفطر الماضي، حسبما أكدت من قبل.
وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منذ قليل: “صباح الخير و الصحه اللي أغلي حاجه في الدنيا.. أحب أطمنكم أنا الحمد لله خفيت تماما و والدتي و أسرتي بالكامل و لله الحمد كله و ها أقابلكم قريب جدا لايف بحبكم و بشكركم من كل قلبي تحياتي.. رحمة”.
وفي وقت سابق، كشفت المطربة رحمة سبب إصابتها بعدوى كورونا، وقالت: “آخر التطورات، أنا تعبانه جدا جدا يا جماعه و شكلي هسبقكم و الحمد لله رب العالمين، و والدتي ربنا يتولها و جميعا آمين، شفتوا التأخير عامل فيه إيه؟، والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش و الكلام اللي وداني في داهية ده، إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي”.
وتابعت عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”: “رحت انهارده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله، تعبانه جدا جدا جدا، قالي الفيروس نزل علي الرئتين، و لله الحمد كله علي كل حال و علي أي حال، كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يارب، الحمد لله رب العالمين علي كل حال و علي أي حال”.
واختتمت: “من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت، لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت، زياره من أحد الأقارب في العيد، عدى البيت كله، و علي فكره لحد دلوقتي هو مش تعبان هو نقل فقط سبحان الله العلي العظيم، أتمني للجميع إنكم تحذروا، و يارب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يارب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبه.. تحياتي رحمة”.
وطرحت رحمة مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان “انتباه يا مصري” في ذكرى احتفالات 30 يوليو”، حيث صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.