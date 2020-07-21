فنانة شهيرة تُعلن شفاءها وعائلتها من فيروس كورونا

21 يوليه 2020 - 11:40 ص

أعلنت المطربة رحمة، شفاءها وأسرتها من فيروس كورونا المستجد، بعد معاناة معه لمدة 6 أسابيع منذ عيد الفطر الماضي، حسبما أكدت من قبل.









وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منذ قليل: “صباح الخير و الصحه اللي أغلي حاجه في الدنيا.. أحب أطمنكم أنا الحمد لله خفيت تماما و والدتي و أسرتي بالكامل و لله الحمد كله و ها أقابلكم قريب جدا لايف بحبكم و بشكركم من كل قلبي تحياتي.. رحمة”.









وفي وقت سابق، كشفت المطربة رحمة سبب إصابتها بعدوى كورونا، وقالت: “آخر التطورات، أنا تعبانه جدا جدا يا جماعه و شكلي هسبقكم و الحمد لله رب العالمين، و والدتي ربنا يتولها و جميعا آمين، شفتوا التأخير عامل فيه إيه؟، والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش و الكلام اللي وداني في داهية ده، إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي”.









وتابعت عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”: “رحت انهارده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله، تعبانه جدا جدا جدا، قالي الفيروس نزل علي الرئتين، و لله الحمد كله علي كل حال و علي أي حال، كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يارب، الحمد لله رب العالمين علي كل حال و علي أي حال”.









واختتمت: “من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت، لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت، زياره من أحد الأقارب في العيد، عدى البيت كله، و علي فكره لحد دلوقتي هو مش تعبان هو نقل فقط سبحان الله العلي العظيم، أتمني للجميع إنكم تحذروا، و يارب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يارب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبه.. تحياتي رحمة”.







