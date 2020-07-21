"أديب": أي حد هيقربلنا هنقطع إيده

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اديب



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس الاثنين للموافقة علي إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد ، قائلا:" الجلسة أثبتت للجميع بما لا يدع مجال للشك أن حديث مصر عن حدودها الغربية كان جدي للغاية".

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، قائلا :"مصر أثبتت بشكل لا يدع مجال للشك أنها مش بتهزر ، وأنها جاهزة واي حد هيقربلها هتقطع ايده ، ومع ذلك في الكلام اللي واضح بيتحدث عن أن أردوغان بيجيب الميليشيات و المرتزقة الاجنبية للحدود الغربية".

وتابع :" أردوغان مش ناوي يبعت زهرة شبابه في الصحراء الغربية ، ولكنه هييجب مرتزقة من الصومال و سوريا و تنظيم داعش للصحراء الغربية ، والنهاردة كلا من تونس و السودان يتحدثون عن خطر هذه الميليشيات الموجودة علي حدودهم".

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