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لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة

الحياة السياسية

المياه
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متابعات- الدويني فولي

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انقطاع المياه

القاهرة

مناطق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 7 مناطق هي (منشية البكري - منشية الصدر - الحرس الجمهوري -القوات الجوية - السكرتاريه- دار الهينة الهندسية- دار القوات الجوية) 

وأكدت الشركة ان الإنقطاع؛ نظرا لقيام الهينة الهندسية بـ القوات المسلحة بتتفيذ أعمال كوبرى بمنطقة جسر السويس، الامر الذى يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكباري . 



وأوضحت أن الانقطاع سيكون اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى الخميس وذلك لمدة 16 ساعة. 




وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. 



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها  يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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