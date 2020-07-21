نظر محاكمة "البشير" والعقوبة قد تصل للإعدام

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الإعدام

السودان

عمر البشير

عقوبة


أكدت وسائل الإعلام السودانية اليوم الثلاثاء، بدء جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير في قضية تنفيذ انقلاب عسكري عام 1989.


وقال الإعلام السوداني، إن قضية تنفيذ الانقلاب العسكري عام 1989 المتهم بها عمر البشير تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

ويمثل 16 مسئولا سودانيا من رموز النظام السوداني البائد، أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.


ومن أبرز الأسماء في القضية بعد البشير يأتي نائباه علي عثمان طه، وبكري حسن صالح، فضلا عن عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكام ولايات في نظامه.


وقال أحد ممثلي الاتهام في القضية معز حضره، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس إن المتهمين الـ 16 والرئيس السوداني السابق سيقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.

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