إنقاذ حوت عنبر من شباك الصيادين في البحر الأبيض المتوسط

21 يوليه 2020 - 10:45 ص

تمكن خفر السواحل الإيطاليين من إنقاذ حوت العنبر بعدما علق في شبكة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جنوب البلاد .

وأشارت السلطات الإيطالية إلي أن العملية استمرت عدة ساعات وشاركت فيها الزوارق الدورية والغواصين وعلماء الأحياء البحرية وعاد الحوت إلي المياه العميقة من دون تعرضه لأي أذي .

جدير بالذكر أن حوت العنبر هو أحد أشهر أنواع الحيتان في العالم و أكبر الحيتان المسننة وهو النوع الوحيد الباقي من جنس العنبر و أحد الأنواع الثلاثة المنتمية إلي فصيلة حيتان العنبر حسب ويكيديا .



https://www.youtube.com/watch?v=gEJzUa9J_20&feature=emb_logo

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https://www.youtube.com/watch?v=gEJzUa9J_20&feature=emb_logo