إنقاذ حوت عنبر من شباك الصيادين في البحر الأبيض المتوسط

متابعات- أمينة عبد العال
تمكن خفر السواحل الإيطاليين من إنقاذ حوت العنبر بعدما علق في شبكة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جنوب البلاد .
وأشارت السلطات الإيطالية إلي أن العملية استمرت عدة ساعات وشاركت فيها الزوارق الدورية والغواصين وعلماء الأحياء البحرية وعاد الحوت إلي المياه العميقة من دون تعرضه لأي أذي .
جدير بالذكر أن حوت العنبر هو أحد أشهر أنواع الحيتان في العالم و أكبر الحيتان المسننة وهو النوع الوحيد الباقي من جنس العنبر و أحد الأنواع الثلاثة المنتمية إلي فصيلة حيتان العنبر حسب ويكيديا .
ظهر12:06 م
فجر
03:33
شروق
05:10
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
19:02
عشاء
20:32