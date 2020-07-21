7 رحلات جديدة لعودة المصريين العالقين في الكويت

متابعات- أمينة عبد العال
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر من الكويت بأن عدد الرحلات التي ستصل مصر اليوم وتقل 1190 عامل مصري 7 رحلات.
كما جاء في البيان الذي تلقاه الوزير ونشرته "الوطن" أن 15 رحلة طيران تغادر مطار الكويت اليوم علي متنها 2760 راكبا تصل إلي مطارات 4 دول هي مصر والإمارات والهند وقطر .
وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة وسوهاج و أسيوط .
ولفت إلي أن الرحلات كالتالي :
الرحلة الأولى على طيران أير كايرو رقم (2402) قيام من مطار الكويت 12:30، تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم (2011) قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 160عاملا، والرحلة الثالثة على الكويتية رقم541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.
أما الرحلة الرابعة على طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00، وتصل لمطار أسيوط وعلى متنها 160 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
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