7 رحلات جديدة لعودة المصريين العالقين في الكويت

21 يوليه 2020 - 10:33 ص

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر من الكويت بأن عدد الرحلات التي ستصل مصر اليوم وتقل 1190 عامل مصري 7 رحلات.

كما جاء في البيان الذي تلقاه الوزير ونشرته "الوطن" أن 15 رحلة طيران تغادر مطار الكويت اليوم علي متنها 2760 راكبا تصل إلي مطارات 4 دول هي مصر والإمارات والهند وقطر .

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة وسوهاج و أسيوط .

ولفت إلي أن الرحلات كالتالي :

الرحلة الأولى على طيران أير كايرو رقم (2402) قيام من مطار الكويت 12:30، تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم (2011) قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 160عاملا، والرحلة الثالثة على الكويتية رقم541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00، وتصل لمطار أسيوط وعلى متنها 160 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.