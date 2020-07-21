  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
بالصور.. منفى «محمد نجيب» بنجع حمادي

رسالة شكر من حفيد محمد نجيب للسيسي

والدة الضحية

والدة الطفلة المشنوقة تشكك في رواية قتلها بمفاجأة

ارشيفية

7 رحلات جديدة لعودة المصريين العالقين في الكويت

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يكشف أغرب منام رأه فيه محمد بن زايد

بركات و أبو تريكة

لهذه الأسباب رفض بركات اختيار أبو تريكة ضمن الأفضل في تاريخ مصر

بايدن

منافس ترامب: ادعم قول النبي محمد "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"

عبد الرحمن أبو زهرة

فيفي عبده توجه رسالة مفاجئة لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد إساءة الفنانات

أرشيفية

امرأة متزوجة وراء قتل رجل لزوجته وأمه وبناته بأسيوط

الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي

تعليق ناري من عبدالله رشدي على الرجل الذي هدد زوجته بنشر صورها عارية

والدة الطفلة المشنوقة تشكك في رواية قتلها بمفاجأة

الحياة السياسية

والدة الضحية
والدة الضحية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من والد الطفلة رقم 100 مليون في مصر

#

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تغير مجرى الأحداث بشهادة صادمة

المحور

اوسيم

الطفلة ريتاج



نعت والدة ريتاج طفلة أوسيم التي قتلت شنقا على يد طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، في مداخل إحدى العمارات طفلتها باكية ،مطالبة بالقصاص لدم ابنتها التي قتلت قائلة: "إنها ذهبت لشراء عصير من أحد الأكشاك وفوجئت باختفائها من جانبها لتجد من يبلغها بوجودها مشنوقة داخل أحدي العمارات".

وأكدت والدة ريتاج في لقائها ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يوجد لديها أو لدى أسرتها عداء مع أحد أو مشاكل، معقبة: بنتي مش كلبة علشان تموت وحقها ميرجعش، وجدت جثة ابنتي معلقة علي ماتور المياه".

وشككت والدة الطفلة في رواية مقتل إبنتها على يد طفلة أخرى تبلغ من العمر 11 عاما فقط، حيث من الصعب قيام الطفلة بشنق بنتها وتعليقها في ماتور المياه، معقبة: "بنتي عمرها 3 سنوات ويومين مين هيعاديها أو يكرها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة خطية غامضة من أمير الكويت إلي أردوغان
» " باتون ساليه" تثير ضجة لـ"حمو بيكا" على مواقع التواصل
» عفاف مصطفى: ابنتي الفنانة قاطعتني بعد إساءتي لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» فنانة شهيرة: مسلمتش من لسان عبد الرحمن أبو زهرة أثناء التمثيل معه
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» مذيعة الجزيرة: هذه قصتي مع التحرش .. وأشعر بالصدمة
» بركات: لو كنت موجودا لم يكن لينضم هذا اللاعب للمنتخب ابدًا
» صاحب عقار مخالف: "أنا راجل كوروديا"
» خال الطفلة المشنوقة بأوسيم يفجر مفاجأة عن الواقعة
» "الديهي": مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بحرفية
» "أديب": الرئيس السيسي أمام مسئولية تاريخية أشفق عليه فيها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية