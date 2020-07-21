والدة الطفلة المشنوقة تشكك في رواية قتلها بمفاجأة

21 يوليه 2020 - 10:31 ص





نعت والدة ريتاج طفلة أوسيم التي قتلت شنقا على يد طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، في مداخل إحدى العمارات طفلتها باكية ،مطالبة بالقصاص لدم ابنتها التي قتلت قائلة: "إنها ذهبت لشراء عصير من أحد الأكشاك وفوجئت باختفائها من جانبها لتجد من يبلغها بوجودها مشنوقة داخل أحدي العمارات".



وأكدت والدة ريتاج في لقائها ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يوجد لديها أو لدى أسرتها عداء مع أحد أو مشاكل، معقبة: بنتي مش كلبة علشان تموت وحقها ميرجعش، وجدت جثة ابنتي معلقة علي ماتور المياه".



وشككت والدة الطفلة في رواية مقتل إبنتها على يد طفلة أخرى تبلغ من العمر 11 عاما فقط، حيث من الصعب قيام الطفلة بشنق بنتها وتعليقها في ماتور المياه، معقبة: "بنتي عمرها 3 سنوات ويومين مين هيعاديها أو يكرها".

