رسالة شكر من حفيد محمد نجيب للسيسي

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السيسي

سي بي سي

محمد نجيب



بعث محمد يوسف محمد نجيب، حفيد اللواء محمد نجيب برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ،قائلا:" إن عدم تكريم جده كان له تأثير سلبي عليه خصوصا أوقات الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، معقبا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي رد اعتباره بإطلاق اسمه على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط".

وأضاف محمد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا: " كان يؤلمني عدم ذكر اسم جدي وعدم تكريمه طوال فترة حياته من 1954 وحتى 1984، حتى جاء الرئيس السيسي ورد اعتباره وذكر اسمه في بداية خطاب بالاحتفال بالثورة".

 وتابع "بوجه الشكر للرئيس السيسي، وكان كل أملنا أن يتم ذكره في الاحتفال بذكرى الثورة، ولم نكن نتوقع إطلاق اسمه على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط ،معقبا :"جدي كان مشطوب تماما من كتب التاريخ ومن الناس جميعا ".

 وأشار إلى أن اللواء محمد نجيب كان أول ضابط يحصل على الدراسات العليا، موضحًا أن مذكراته أبرزت دوره الجوهري في ثورة يوليو وكان يرى أنها ستظل محفورة في التاريخ.

 ويعد محمد نجيب يوسف، قائد ثورة 23 يوليو1952 وأول رئيس للجمهورية مصر العربية من سليل أسرة عسكرية اشتهرت بالشجاعة والإقدام، فوالد محمد نجيب يوسف نجيب، كان ضابطا بالجيش المصري بالسودان واشترك فى حملة دنقلة الكبرى لاسترجاع السودان من أيدى الثورة المهدية وشارك فى أغلب معاركها.

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