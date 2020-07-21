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بشرى سارة من "الأرصاد" حول طقس السبت المقبل

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صدى البلد

الأرصاد



زفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خبرا سارا للمواطنين عن طقس السبت المقبل ، قائلة :"الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وستنخفض أكثر يوم السبت المقبل".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن ارتفاع نسبة الرطوبة مستمر الفترة المقبلة، وذلك لاستمرار وقوع البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي يتسبب في رفع نسبة الرطوبة.

 وأشارت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن نسبة الرطوبة تصل إلى 85% على القاهرة والوجه البحري خلال الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، منوهة بأنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون هناك تغيرات في حالة الطقس، حيث سترتفع درجات الحرارة، وقد نشهد سقوط أمطار.

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