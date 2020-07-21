سبب سرية جلسة تفويض السيسي بإرسال قوات قتالية خارج البلاد

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كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، عن سبب سرية جلسة النواب أمس، بشأن تفويض القيادة السياسية بإرسال قوات مصرية للقيام بمهام قتالية خارج الحدود.

وقال "فوزي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:" سبب سرية الجلسة هو أن اللائحة الداخلية للمجلس، تفيد بأنه لا يكون إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية للخارج إلا من خلال جلسة سرية.

وتابع :"الجلسة كانت تاريخية، كاشفا عن أن آخر جلسة سرية في تاريخ المجلس كانت من 50 سنة، معقبا :"جلسة أمس السرية تعد السابعة في تاريخ المجلس".

وأوضح ،أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة وصل إلى 510 نواب، وانتهت الجلسة بالتصويت الجماعي بالموافقة لكل النواب ،معقبا: "كل النواب وقفوا مؤيدين للقرار، وعند طلب رئيس البرلمان وقوف المعارضين لم يقف أحد".

وفي سياق متصل، دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس،أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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