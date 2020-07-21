» " باتون ساليه" تثير ضجة لـ"حمو بيكا" على مواقع التواصل

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حمو بيكا
حمو بيكا

متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

حمو بيكا

#حمو_بيكا

باتون ساليه

باتون باليه

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حمو بيكا أثناء تسجيله لأغنية جديدة، ولم يتمكن من نطق كلمات الأغنية بشكل صحيح مما أثار ضجة علي مواقع التواصل .

ويظهر " بيكا" وهو يحاول نطق كلمة "باتون ساليه" و لم يتمكن من ذلك وظل يقول " باتون باليه" وبالرغم من أن المشاركين في تسجيل المقطع حاولوا العديد من المرات تصحيح الكلمة له إلا نه في كل مرة يفشل وانفجر المحيطين به ضاحكين .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو ليصبح تريند علي " تويتر " وحقق نسبة مشاهدة عالية .
شاهد الفيديو .. 

 https://www.youtube.com/watch?v=LMXkr34rVBw&feature=emb_logo


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