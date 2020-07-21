» " باتون ساليه" تثير ضجة لـ"حمو بيكا" على مواقع التواصل

21 يوليه 2020 - 09:14 ص

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان حمو بيكا أثناء تسجيله لأغنية جديدة، ولم يتمكن من نطق كلمات الأغنية بشكل صحيح مما أثار ضجة علي مواقع التواصل .

ويظهر " بيكا" وهو يحاول نطق كلمة "باتون ساليه" و لم يتمكن من ذلك وظل يقول " باتون باليه" وبالرغم من أن المشاركين في تسجيل المقطع حاولوا العديد من المرات تصحيح الكلمة له إلا نه في كل مرة يفشل وانفجر المحيطين به ضاحكين .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو ليصبح تريند علي " تويتر " وحقق نسبة مشاهدة عالية .

شاهد الفيديو ..

https://www.youtube.com/watch?v=LMXkr34rVBw&feature=emb_logo