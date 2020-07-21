  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
بالصور.. منفى «محمد نجيب» بنجع حمادي

رسالة شكر من حفيد محمد نجيب للسيسي

والدة الضحية

والدة الطفلة المشنوقة تشكك في رواية قتلها بمفاجأة

ارشيفية

7 رحلات جديدة لعودة المصريين العالقين في الكويت

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يكشف أغرب منام رأه فيه محمد بن زايد

بركات و أبو تريكة

لهذه الأسباب رفض بركات اختيار أبو تريكة ضمن الأفضل في تاريخ مصر

بايدن

منافس ترامب: ادعم قول النبي محمد "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"

عبد الرحمن أبو زهرة

فيفي عبده توجه رسالة مفاجئة لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد إساءة الفنانات

أرشيفية

امرأة متزوجة وراء قتل رجل لزوجته وأمه وبناته بأسيوط

الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي

تعليق ناري من عبدالله رشدي على الرجل الذي هدد زوجته بنشر صورها عارية

رسالة خطية غامضة من أمير الكويت إلي أردوغان

عرب وعالم

أمير الكويت و رئيس تركيا
أمير الكويت و رئيس تركيا

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لأمير الكويت

#

أمير الكويت يحذر من كارثة تضرب بلاده

#

قرار مفاجيء من أمير الكويت.. ما الأمر

#

رسالة غامضة من "آل الشيخ"

الكويت

تركيا

#اردوغان

أمير الكويت

بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت برسالة خطية مساء أمس إلي الرئيس التركي طيب أردوغان .

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الرسالة التي سلمها السفير الكويتي لدي تركيا، يوسف الزواوي، حيث التقي السفير محمد فردان تشاريكجي مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي لتسليمه الرسالة، حسبما نشرت وكالة " الأناضول ".

وكانت كلا من تركيا والكويت أكدتا خلال اجتماع عبر الفيديو بين وزارتي خارجية البلدين ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة أهمية دعم المساعي الرامية إلي حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية .  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة من "الأرصاد" حول طقس السبت المقبل
» رسالة خطية غامضة من أمير الكويت إلي أردوغان
» " باتون ساليه" تثير ضجة لـ"حمو بيكا" على مواقع التواصل
» عفاف مصطفى: ابنتي الفنانة قاطعتني بعد إساءتي لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» فنانة شهيرة: مسلمتش من لسان عبد الرحمن أبو زهرة أثناء التمثيل معه
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» مذيعة الجزيرة: هذه قصتي مع التحرش .. وأشعر بالصدمة
» بركات: لو كنت موجودا لم يكن لينضم هذا اللاعب للمنتخب ابدًا
» صاحب عقار مخالف: "أنا راجل كوروديا"
» خال الطفلة المشنوقة بأوسيم يفجر مفاجأة عن الواقعة
» "الديهي": مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بحرفية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية