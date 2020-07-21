» رسالة خطية غامضة من أمير الكويت إلي أردوغان

21 يوليه 2020 - 09:05 ص

بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت برسالة خطية مساء أمس إلي الرئيس التركي طيب أردوغان .

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الرسالة التي سلمها السفير الكويتي لدي تركيا، يوسف الزواوي، حيث التقي السفير محمد فردان تشاريكجي مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي لتسليمه الرسالة، حسبما نشرت وكالة " الأناضول ".

وكانت كلا من تركيا والكويت أكدتا خلال اجتماع عبر الفيديو بين وزارتي خارجية البلدين ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة أهمية دعم المساعي الرامية إلي حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية .