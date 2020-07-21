ضاحي خلفان يكشف أغرب منام رأه فيه محمد بن زايد

21 يوليه 2020 - 07:55 ص

كشف ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - عن أغرب منام رأى فيه الشيخ محمد بن زايد - ولي عهد أبو ظبي - والشيخ محمد بن راشد - نائب رئيس دولة الإمارات - قبل ان يصحو على خبر غير متوقع.



وقال ضاحي خلفان في تغريدة : ابارك للفائزين بالمراكز الاربعة في مسابقة عجمان للقرآن الكريم وجميعهم من مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن. شكري لمدير المدرسة وللاساتذة ولاهالي الفائزين نقول بارك الله في رعايتكم لابنائكم.



وأضاف: تصدقون يا جماعة انني رايت في منامي البارحة المحمدين محمد بن راشد ومحمد بن زايد وصحيت مسرورا... لم ابلغ بمسابقة القرآن وفوزنا فيها الا الآن.