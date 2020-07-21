منافس ترامب: ادعم قول النبي محمد "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"

21 يوليه 2020 - 07:18 ص

أطلق جو بايدن - مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية - عددًا من التصريحات النارية التي تهم الجالية المسلمة في أمريكا.



وسلط الصحفي محمد معوض الضوء على تصريحات بايدن قائلا: جو بايدن المرشح الديمقراطي المرجح للرئاسة يخاطب تجمعا للمسلمين الأمريكيين عبر الإنترنت ويفتتح كلمته بحديث شريف في تصرف نادر الحصول وربما الأول من نوعه: - أنتم تعيشون تعاليم النبي محمد لاسيما قوله "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه..."



وأضاف بايدن: سأعمل على الاستعانة بمسلمين أمريكيين في إدارتي فلابد أن يكون هناك من يمثلكم في صناعة القرار فأنتم جزء من هذه البلد. سأعمل على إقامة دولة للفلسطينيين. سأدعم الأقليات وأحميهم وأنتم جزء مهم منهم.