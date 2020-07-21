تطورات جديدة بواقعة الهجوم على عبد الرحمن أبو زهرة

21 يوليه 2020 - 12:40 ص

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان لحظة غضب، وتابعت:" أنا كنت موجوعة وفى ساعة الغضب قلت ما قلت وأنا بعتذر لأستاذى الفاضل عبد الرحمن أبو زهرة".



وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أنها تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب ما فعلته مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونادمة على ذلك.



وأوضحت عفاف مصطفى، أن أبنتها اختصمتها بسبب ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وتابعت:"أنا علاقتى بالسوشيال ضعيفة جداً..أنا مكنتش أعرف معنى كلمة تريند إلا بعد ما كتبته..أنا مضايقة لأنه زعل منى".

