تطورات جديدة بواقعة الهجوم على عبد الرحمن أبو زهرة

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عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

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قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان لحظة غضب، وتابعت:" أنا كنت موجوعة وفى ساعة الغضب قلت ما قلت وأنا بعتذر لأستاذى الفاضل عبد الرحمن أبو زهرة".
وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أنها تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب ما فعلته مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونادمة على ذلك.
وأوضحت عفاف مصطفى، أن أبنتها اختصمتها بسبب ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وتابعت:"أنا علاقتى بالسوشيال ضعيفة جداً..أنا مكنتش أعرف معنى كلمة تريند إلا بعد ما كتبته..أنا مضايقة لأنه زعل منى".
 وأجهشت الفنانة عفاف مصطفى، بالبكاء الشديد، معربة عن حزنها تجاه ما حدث، وتابعت:"الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير وأحنا منجيش فيه واحد فى المليون.. وأنا بعتذر للفنان وأبنتى التى انهارت بسبب الهجوم علي ترفض لقائي أو الحديث معي منذ 4 أيام".

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