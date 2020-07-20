رئيس أمن الدولة العليا الأسبق: السيسي أنقذ مصر من الإفلاس

20 يوليه 2020 - 11:10 م

قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر علامة فارقة في تاريخ البلاد، حيث تساوي إنجازات كل عام من الأعوام الستة ألف عام.



وأضاف عبد الرازق خلال لقائه ببرنامج "نبض مصر"، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفترة الماضية شهدت تحدي كبير وهو تحسين وضع الاقتصاد المصري ونقلة من مرحلة الصفر في عام 2013 إلي مرحلة النمو، وإنقاذ مصر من شبح الإفلاس، كما أعاد إنشاء البنية التحتية للبلاد لتهيئتها للاستثمار.

