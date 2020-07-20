"علام" يكشف: إثيوبيا بدأت الملء الفعلي لسد النهضة

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قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الصور المتداولة لمخزون سد النهضة أو النيل الأزرق تؤكد أن إثيوبيا بدأت المليء الفعلي  لسد النهضة رغم زعمها أنه تجميع لمياه الأمطار، ويؤكد أن السودان لا تنسق نهائيًا مع إثيوبيا لدرجة أنها لم تتمكن من تشغيل سدودها، ونتج عن ذلك نقص مياه الشرب وخروج بعض محطات المياه عن الخدمة بالسودان.
وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم الاثنين، أن اجتماعي قادة الاتحاد الإفريقي غدًا سيدور حول نتائج المفاوضات السابقة، وما نجم عنه من عدم حدوث تفاهم بسبب تعنت البعض.
وأكد وزير الري الإسبق، أن فشل مفاوضات سد النهضة سببه التعنت الإثيوبي، رغم أن المفاوض المصري والسوداني أبدوا مرونة كاملة، مشددًا على ضرورة وضع اتفاقية ملزمة بجميع بنودها فنيًا وقانونيًا.


 

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