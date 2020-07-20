متحدث الصحة يكشف تفاصيل تصنيع لقاح كورونا فى مصر

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة  الصحة، إن إحدى الشركات الصينية تجري تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا وهي في المراحل الأخيرة للتأكد من فعالية اللقاح ولن تتعدى المرحلة الأخيرة 3 أشهر.
وأضاف" مجاهد"  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن اللقاح سيجري التجارب عليه في مصر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة بعد الموافقة على مشاركة مصر في التجارب وتصنيع اللقاح لتصبح مصر مركزا لتصنيعه في أفريقيا.
وتابع أن الشراكة التي تم توقيعها اليوم تحظى بدعم من الحكومتين المصرية والصينية .
وفسر مجاهد انخفاض أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر مؤكدا أن الزيادة جاءت لظروف خاصة بالأعياد والمناسبات الخاصة في مصر ولكن الآن الأمور تحسنت كثيرا وعادت أكثر من مستشفى عزل لعملها الطبيعي .
وأشار إلى أن الملحوظ هو التزام المواطن الآن بعد قرارات الحكومة مؤخرا مؤكدا أن الاستمرار في الإنخفاض لمدة 3 أسابيع أو شهر يؤكد أن فترة الذروة تم عبورها .

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