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القبض على شقيق الفنانة مايا دياب (تفاصيل)

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مايا دياب
مايا دياب

أحمد سالم

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سلمت السلطات القبرصية شخص يدعى “غسان دياب” 37 عاماً وهو شقيق الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى أمريكا، وذلك للاشتباه بأنّه عضو في “حزب الله” ومتهم في قضية غسل أموال.

بدأت القصة منذ عام 2016 عندما وجهت له تهمة غسل أموال لدعم شبكة حزب الله حيث اتهم بغسيل أكثر من 100,000 دولار ، وتهمتين بالتآمر لغسيل ما يزيد عن 100,000 دولار أيضا، بالإضافة إلى تهمتين بتحويل غير مرخص للعملة لمبلغ فاق الـ 100,000 دولار، وايضا اتهم باستخدام غير قانوني لجهاز اتصال “ثنائي الاتجاه” في إطار تنسيق جرائم غسل الأموال.

في 9 مارس 2019 قامت السلطات القبرصية بالقاء القبض عليه في مطار لارنكا الدولي لدى وصوله من بيروت بناءً على طلب من الولايات المتحدة، وفقًا لمعاهدة التسليم القائمة بين البلدين وفي 27 سبتمبر 2019 ، حكمت المحكمة في قبرص بوجوب تسليمه إلى الولايات المتحدة، إلا أن القرار استؤنف لاحقا،و لكن مع صدور قرار المحكمة العليا يوم السبت برفض طلب استئناف القرار القضائي السابق، فسلم المشتبه به.


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