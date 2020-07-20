أول تعليق من الأعلى للإعلام على إجراءات مصر بشأن ليبيا

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساندته التامة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي ودرأ المخاطر التي تتعرض لها البلاد.

 

وأثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يوماً إلى الحرب، وكانت في صدارة الدول الداعية إلى السلام، المبني على القوة والقدرة على التصدي لأي مخاطر تهدد البلاد.

وأكد المجلس ضرورة التزام وسائل الإعلام بكافة أشكالها بالمصداقية والمهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالنشر والبث، وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم اللجوء إلى التهويل أو المبالغة أو الاعتماد على المصادر مجهولة الهوية.

وأكد المجلس أن كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي الذي سبق إصداره يقتضي الالتزام بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وإسناد المعلومات الصحيحة للجهات الرسمية.


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