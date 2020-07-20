مفاجأة.. المنتصر بالله لا يعلم بوفاة رجاء الجداوي و"الفيشاوي"

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المنتصر بالله
المنتصر بالله

محمد فضل- متابعات

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وفاة

فاروق الفيشاوي

رجاء الجداوي

المنتصر بالله

كشفت السيدة عزيزة كساب زوجة الفنان الكوميدي المنتصر بالله عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أنه لا يعلم بوفاة الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة رجاء الجداوي.

وأشارت السيدة عزيزة إلى أن حالته الصحية مستقرة وتحسنت عن ذي قبل، موضحةً أن الفنان الكبير أوقف جلسات العلاج الطبيعي منذ فترة بسبب أزمة فيروس كورونا ولا يخرج من البيت.

وقالت إن حركته بسيطة ويقضى أغلب الوقت نائما، وتابعت قائلة: “طبعا هو نفسيًا متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل، لكن بنشكر ربنا على استقرار حالته”. وفقًا لـ”اليوم السابع”

وأوضحت أنه يتابع التلفزيون والفضائيات وخاصة برنامج “الحكاية” لعمرو أديب وبرنامج وائل الإبراشي، مؤكدة أنها حرصت على ألا يشاهد الحلقة التي تحدث فيها عمرو أديب عن وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، حتى لا يعرف هذا الخبر الحزين.

وتابعت: “أنا دايما بخبي عنه الأخبار السيئة علشان حالته ما تتأثرش ولحد دلوقت ميعرفش بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان صديق عمره، ولا وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي كانت دائمة السؤال عليه، أو وفاة جورج سيدهم”.

وكان الفنان المنتصر بالله أصيب بجلطة في المخ عام 2008 أبعدته عن الفن لمدة عامين، وعندما تحسن تحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، وشارك كضيف شرف في مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني “راجل وست ستات”، والإذاعي “عوام على بر الهوي” ولكنه لم يستمر طويلا لتأثير المرض عليه، وابتعد من جديد عن الساحة الفنية.


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