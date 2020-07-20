مفاجأة.. أزمة سد النهضة تدخل مسارًا جديدًا

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يعقد الاتحاد الأفريقي ، غدًا الثلاثاء، قمة مصغرة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

جاء ذلك بعد أن كتب ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، في وقت سابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه قد تلقى دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مصغرة حول سد النهضة يوم الثلاثاء 21 يوليو القادم، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

و أكدت وزارة الخارجية السودانية، «أن الخارجية الإثيوبية أبلغتنا بعدم صحة الشروع في ملء سد النهضة»، نافية التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السودانية، فقد أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية وزارة الخارجية السودانية عدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة.


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