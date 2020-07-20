شخصية عالمية تعلن زيارتها لمصر خلال الأيام القادمة

استقر الكندي جاي بوند، على زيارة مصر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، ضمن خطته التي وضعها لتسلق الجبال حول العالم.









وأعلن جاي بوند في ديسمبر الماضي، خوض رحلة سياحية رياضية بأهم دول العالم المتميزة برياضة تسلق الجبال، إلا أن جائحة كورونا قد عطلته، وأكتفى بالصعود إلى قمة جبل إيفرست وجبال روكي وسييرا نيفادا وأبالاتشي بأمريكا الشمالية، إلا أن بعد استقرار الوضع قرر استئناف رحلاته مجددًا.









ومن ضمن الدول التي اختارها جاي بوند، هي مصر، حيث شهدت الفترة الأخيرة ترويجًا لسياحة المغامرات والرياضة في جبال جنوب سيناء ودروب سيناء والبحر الأحمر