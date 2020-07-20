البرلمان يوافق رسميًا على زيادة بدل الأطباء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون زيادة المهن الطبية وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية “2019- 2020” والمهن الطبية بإجمالي 486 نائبًا، واعتراض 3 نواب.





وينص مشروع القاانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.