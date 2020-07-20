إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام بسبب كورونا

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية، للمرة الأولى في التاريخ، بسبب فيروس كورونا.





وقالت المجلة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، إن الجائزة لن تُعطى لأي لاعب، لأول مرة منذ انطلاقها عام 1956.





واضافت المجلة، إلى أن ليس من العدل أن تمنح الكرة الذهبية لأي لاعب هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتجميدها لفترة بسبب فيروس كورونا.