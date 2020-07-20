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صفقة إيطالية إنجليزية بطلها محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد الخرو

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يسعى فريق انتر ميلان الإيطالي لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعناصر مميزة من أجل المنافسة على بطولة الدوري.

ويخطط المدير العام للإنتر ميلان جوزيبي ماروتا للفوز بقدرات نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول لتدعيم صفوف الفريق لهداف الدوري الانجليزي الموسمين الماضيين.

واشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الايطاليه إلى أن الصفقة ستكون تبادلية بطلها النجم المصري محمد صلاح، على أن يستفيد فريق الريدز بقدرات اللاعب الارجنتيني لاوتارة مارتينيز مقابل انتقال الفرعون المصري إلى إنتر ميلان.

وجاء التفكير في الصفقة التبادل بعد ابتعاد برشلونه التعاقد مع النجم الأرجنتيني بعد انتهاء الشرط الجزائي وقيمتها 111 مليون يورو

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