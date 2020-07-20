» ضبط متهم محكوم عليه بالسجن 240 عامًا

20 يوليه 2020 - 03:30 م

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شقي خطر متهم في عدة قضايا ومحكوم عليه بالسجن 240 عامًا أثناء اختباءه في إحدى الشقق المستأجرة في محافظة الإسكندرية .

ودلت معلومات وتحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اختباء مسجل شقي خطر بإحدى الشقق مستأجرة بدائرة قسم شرطة أبو قير بنطاق محافظة الإسكندرية .

والمتهم مطلوب القبض عليه في "سرقات متنوعة"، وسبق اتهامه فى 44 قضية "مخدرات، سلاح ناري، إخفاء مسروقات، سرقة مسكن، سلاح أبيض، سرقة، شيك، سرقة بالإكراه"، حيث صدرت ضده أحكامًا في 15 قضية بإجمالي عقوبات بالسجن بلغت 240 سنة.