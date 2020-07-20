رئيس اليمن الراحل يظهر في أحد شوارع صنعاء ويثير ضجة

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اليمن

صنعاء

علي صالح

جدل

طهور

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر رجل "صورة طبق الأصل" من الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في صنعاء أثناء ترجله في الشارع.

وأحدثت الصورة موجة جدل بين النشطاء في اليمن، فذهب فريق من مؤيديه إلى أنه الرئيس صالح نفسه وأنه في حاله تنكر، مستندين إلى رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في رواية اغتياله .

فيما أوضح ناشطون أن هذا الشخص الموضح بالصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية لكنه ليس  «صالح».

وأشاروا إلى أنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء وسبق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.




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