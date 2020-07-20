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بلاغ للنائب العام من شوبير ضد لاعب الزمالك السابق

الرياضة

شوبير
شوبير

محمد عبد الحارس

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، تقدمه بشكوى للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، بسبب ظهوره في فيديو "عاريا" عبر قناته على يوتيوب، مما يعد تعديا على ثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما ذكر "شوبير" في الشكوى، أن أسامة حسن، تعمد توجيه السب والاتهامات إلى عدد من الشخصيات الرياضية دون أي دلائل أو أي إثباتات.

وطلب "شوبير" في نهاية شكواه، بالتحقيق مع اللاعب واتخاذ كافة الإجراءات تجاهه بشأن ظهوره عاريًا، وتوجيه الاتهامات بدون أي وجه حق.

وعلق "شوبير" عبر تويتر: "المبدأ واحد والحق أبداً لن يضيع.. ولا سكوت عن حق ولا تغاض عن تجاوز.. وبيننا وبين كل متجاوز قانون يحفظ لكل ذي حق حقه ويردع كل متجاوز ويحدد حجمه".


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