» أخسر 80 ألف سعر حراري بهذه الطريقة

20 يوليه 2020 - 02:47 م

يبحث الكثيرين عن طرق مختلفة لخسارة سعرات حرارية ، بتقليل الطعام أو بالذهاب إلي صالات الألعاب الرياضية.

وكشفت دراسة حديثة عن مفاجأة حيث أشارت إلي أن حوالي 2000 من أصحاب المنازل يرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية كل عام ببساطة عن طريق القيام بأعمال البستنة في الفناء و الأعمال اليدوية المختلفة بالمنزل.

و لفتت الدراسة إلي السعرات الحرارية التي يحرقها أصحاب المنازل تصل إلي 80 ألف سعر حراري سنويا بالرغم من أنهم لا يعرفون ذلك .