قرار عاجل من «الأعلى للإعلام» بشِأن المستشار عدلي منصور

20 يوليه 2020 - 02:11 م

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة، تمهيدًا لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات واكد انه ليس له صفحات أو ومواقع على اى من وسائل سوشيال ميديا ، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد المجلس أنه لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها.