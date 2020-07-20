» رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية

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نتيجة

موعد

الثانوية الازهرية

المعاهد الأزهرية


قال الشيخ على خليل ، رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، إنه تم توزيع 130 الف طالب بالثانوية الازهرية على 637 لجنة فى ظل الجائحة فيروس كورونا المستجد .

واضاف  الشيخ على خليل ، خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2" ، أننا نتواصل مع مختلف الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة والامان للطلاب فى ظل انتشار جائحة كورونا .


واشار رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، أننا اجرينا تعديلات فى بعض المواد لكى تكون الكترونية لتسهيل الوصول للمعومات بشكل مبسط وسهل استيعابة .

وتابع رئيس قطاع المعاهد الازهرية ، أن المواقع الازهرية الالكترونية توفر معلوات تفاعلية للطلاب فى مختلف المراحل ، مؤكدًا أن نتيجة الثانوية الازهرية فى 15 أغسطس المقبل ، ودراسة العام الجديد 17 -10 .

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