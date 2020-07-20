» شيء نادر الحدوث.. الأرصاد :مفاجأة تحدث آخر يوليو

20 يوليه 2020 - 01:34 م



أكد الدكتور محمود شاهين، مدر مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم رصد تغيرات جوية مع نهاية شهر يوليو أي اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وأوضح "شاهين"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن خرائط الطقس تشير حتى الآن إلى احتمالية ارتفاع الحرارة خلال أخر 4 أيام في شهر يوليو، مع وجود فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد، معقبا: "شيىء نادر الحدوث في هذه الفترة".



و تابع:" حالة الطقس لن تشهد تغيرات في درجات الحرارة على مدار الخمس أيام المقبلة، حيث ستكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن البلاد لم تتعرض لموجة شديدة الحرارة حتى الآن.





