"كاف" يدرس العودة لنظام مباريات دوي أبطال أفريقيا

20 يوليه 2020 - 01:15 م

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين "ذهابا وإيابا".

يأتى ذلك بسبب الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها الاتحاد من جانب مصر والمغرب وتمسك كل منهما باستضافة نهائيات دوري الأبطال الإفريقي نتيجة مشاركة كل من الأهلى والزمالك من مصر والوداد المغربي والرجاء من المغرب.

وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف" اجتماعا مهما اليوم لحسم اسم الدولة التى تستضيف الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا التى يشارك بها ناديا الأهلي والزمالك.