» بعد ترقيته أمس.. وفاة مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء

توفي اللواء مدحت السقا، مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية عمله بمحافظة شمال سيناء حسب صحيفة الوطن.



كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أصدر قرارا أمس بتصعيد اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أصدر قرارا أمس بتصعيد اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.