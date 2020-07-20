» الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة

اعلنت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوى عن رحيل شقيقها علاء، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.